Un incendio ha danneggiato la Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano nella notte del 4 ottobre. L’incendio ha causato danni strutturali all’edificio, provocando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio, che rimane ancora sconosciuta. Nessuna persona è rimasta ferita. La comunità si è riunita per esprimere solidarietà e valutare i danni subiti dall’edificio.

L’incendio della Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano nella notte del 4 ottobre scorso ha scosso la comunità locale. "Le Case del Popolo sono luoghi in cui si è costruita la democrazia di un territorio intero e rappresentano un patrimonio storico di una comunità – ribadisce l’Arci provinciale di Siena –. Sono luoghi aperti, antifascisti e popolari, presidi fondamentali per la coesione sociale". "Questo episodio si salda drammaticamente con la recente inchiesta che ha visto tredici giovani indagati nella nostra provincia per apologia del nazifascismo, odio razziale e detenzione di armi – commenta la Federazione provinciale del Psi –. Difendere l’antifascismo è il primo compito della buona politica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il rogo? Una ferita nella comunità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bari, rogo distrugge 3 ambulanze: raccolta fondi per comprarne un'altra. Ferita per la comunità

Notizie e thread social correlati

Incidente nella notte a Capaccio: ferita una coppia, si indagaNella notte a Capaccio Paestum, lungo la strada SP168, si è verificato un incidente che ha coinvolto una Fiat Idea con a bordo una coppia.

Incidente sulla SS73, autoarticolato finisce nella scarpata. Ferita una 35enneUn incidente sulla SS73 al km 145 nel comune di Arezzo ha coinvolto un autoarticolato che è finito nella scarpata.

Temi più discussi: Il rogo? Una ferita nella comunità; Crans-Montana, presentata richiesta di risarcimento alla giustizia francese; Dramma nel Milanese: incendio in un appartamento, donna travolta dalle fiamme lotta tra la vita e la morte; Appiccarono il rogo alla Casa del Popolo: fermati i due autori. I commenti Non è una bravata.

Incendio in via Rismondo a Porto Viro: officina in fiamme, case coinvolte e una persona ferita. Vigili del Fuoco al lavoro. #Veneto #Rovigo #Cronaca #Inevidenza x.com

Incendio all'oratorio, dopo il rogo arriva la catena di solidarietà: RicostruiremoPORDENONE - Il giorno dopo il violento rogo che ha investito la pertinenza dell'oratorio di Vallenoncello, la calma della normalità. Resta un disastro di fiamme e fumo, e una ... ilgazzettino.it

Incendio a Ponza, ferita una soccorritrice della Protezione CivileUna soccorritrice della Protezione Civile è rimasta gravemente ferita nel corso di un incendio scoppiato sull'isola di Ponza. Il rogo è divampato la notte scorsa intorno alle 3 in una casa estiva, al ... rainews.it