Il rogo? Una ferita nella comunità

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha danneggiato la Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano nella notte del 4 ottobre. L’incendio ha causato danni strutturali all’edificio, provocando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio, che rimane ancora sconosciuta. Nessuna persona è rimasta ferita. La comunità si è riunita per esprimere solidarietà e valutare i danni subiti dall’edificio.

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L’incendio della Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano nella notte del 4 ottobre scorso ha scosso la comunità locale. "Le Case del Popolo sono luoghi in cui si è costruita la democrazia di un territorio intero e rappresentano un patrimonio storico di una comunità – ribadisce l’Arci provinciale di Siena –. Sono luoghi aperti, antifascisti e popolari, presidi fondamentali per la coesione sociale". "Questo episodio si salda drammaticamente con la recente inchiesta che ha visto tredici giovani indagati nella nostra provincia per apologia del nazifascismo, odio razziale e detenzione di armi – commenta la Federazione provinciale del Psi –. Difendere l’antifascismo è il primo compito della buona politica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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