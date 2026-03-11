Incidente sulla SS73 autoarticolato finisce nella scarpata Ferita una 35enne

Un incidente sulla SS73 al km 145 nel comune di Arezzo ha coinvolto un autoarticolato che è finito nella scarpata. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti intorno alle 17 per soccorrere i presenti. Nel sinistro è rimasta ferita una donna di 35 anni. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti per un incidente che si è verificato lungo la SS73 al km 145, nel comune di Arezzo, intorno alle 17.15 di oggi. Coinvolto un mezzo pesante. L'autoarticolato stava percorrendo la statale verso la città quando è uscito di strada, finendo in bilico nella. Un incidente si è verificato sulla strada statale 3 bis Tiberina al km 161,00, nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano. Il sinistro, per il quale sono in corso gli accertamenti delle forze ...