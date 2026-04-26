Incidente nella notte a Capaccio | ferita una coppia si indaga

Nella notte a Capaccio Paestum, lungo la strada SP168, si è verificato un incidente che ha coinvolto una Fiat Idea con a bordo una coppia. L'auto è uscita di strada e si è ribaltata in un fosso, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i passeggeri e dei sanitari del 118 per prestare le prime cure. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Brutto incidente nella notte, a Capaccio Paestum, lungo la SP168. Per cause da accertare, una Fiat Idea a bordo della quale viaggiava una coppia è finita in un fosso, ribaltandosi: sul posto, i vigili del fuoco per estrarre i malcapitati dalla vettura e i sanitari del 118 che li hanno condotti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Pauroso incidente sulla via per San Cataldo: Fiat Panda si ribalta, ferita una coppiaLECCE – Un pauroso incidente stradale si è verificato poco prima delle 12,30 sulla strada provinciale 364, che collega Lecce alla marina di San... Drammatico incidente nella notte: muore un ragazzo di 19 anni, ferita una giovane di 17MORCIANO Tragedia nella notte a Morciano di Romagna, nel territorio della Valconca in provincia di Rimini, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni; Incidente nella notte ad Alzate Brianza: tre ambulanze e vigili del fuoco in soccorso; Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale; Incidenti nella notte a Quartu e a Quartucciu: due feriti in gravi condizioni - L'Unione Sarda.it. Incidente mortale nella notte, motociclista 40enne perde la vita sull’AureliaIncidente mortale nella notte, motociclista 40enne perde la vita sull’Aurelia ... msn.com Cadoneghe, violento scontro nella notte tra auto e un camion: muore 50enneI Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente della vettura rimasto incastrato tra le lamiere. Nonostante i soccorsi l'uomo è deceduto ... rainews.it Un impatto violento, poi la corsa contro il tempo che non è bastata. Luca Rovatti, 34 anni, ha perso la vita in un incidente sulla statale 17 in provincia de L’Aquila: dopo lo scontro con un’auto è stato sbalzato dalla moto, finendo contro il guardrail. Inutili i soccor - facebook.com facebook A quarant'anni dal disastro di #Cernobyl' ricordiamo le vittime e tutte le persone colpite dalla tragedia nucleare che ha segnato un'epoca. Le ripercussioni negative dell'incidente richiedono ancora oggi una responsabilità collettiva e impegno continuo. L’Italia, x.com