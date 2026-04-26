Incidente nella notte a Capaccio | ferita una coppia si indaga

Da salernotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Capaccio Paestum, lungo la strada SP168, si è verificato un incidente che ha coinvolto una Fiat Idea con a bordo una coppia. L'auto è uscita di strada e si è ribaltata in un fosso, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i passeggeri e dei sanitari del 118 per prestare le prime cure. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Brutto incidente nella notte, a Capaccio Paestum, lungo la SP168. Per cause da accertare, una Fiat Idea a bordo della quale viaggiava una coppia è finita in un fosso, ribaltandosi: sul posto, i vigili del fuoco per estrarre i malcapitati dalla vettura e i sanitari del 118 che li hanno condotti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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