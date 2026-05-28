Il ritorno di MrRain | Dobbiamo imparare a fermarci va tutto troppo veloce Il successo? Non me lo sono goduto come volevo ora vivo il presente

Un artista ha annunciato il ritorno alla musica, sottolineando la necessità di prendersi delle pause in un contesto di vita e carriera molto frenetici. Ha dichiarato di non aver ancora pienamente goduto il successo ottenuto e di preferire ora concentrarsi sul presente. Attualmente, su Spotify conta circa 1,3 milioni di ascoltatori mensili e i suoi brani hanno superato i 100 milioni di streams.

Su Spotify conta 1.3 milioni di ascoltatori mensili, i suoi brani superano anche i 100 milioni di streams. Insomma, i numeri parlano per lui. Anche se i numeri, in realtà, non è che gli interessino così tanto. La sua preoccupazione principale, ora più che mai, è riuscire a fare tutto con i giusti. 🔗 Leggi su Today.it

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