Musica e solidarietà | il grande galà di San Bonifacio con Mr Rain

Il Teatro Centrale di San Bonifacio si prepara ad accogliere un evento speciale nei giorni 25 e 26 aprile, con il ritorno del Premio Beatrice 2026. La manifestazione vedrà la presenza di Mr. Rain, artista noto nel panorama musicale, e rappresenta un’occasione di incontro tra musica e solidarietà. L’evento coinvolgerà pubblico e comunità locale, trasformando il teatro in un punto di riferimento culturale e sociale per due giorni consecutivi.

Il Teatro Centrale di San Bonifacio si trasformerà in un polo di aggregazione culturale e sociale nei giorni 25 e 26 aprile, ospitando il ritorno del Premio Beatrice 2026. L’iniziativa, che prevede l’accesso gratuito per il pubblico, nasce dall’impegno dell’associazione Il Sorriso di Beatrice ODV con la collaborazione del Comune locale, puntando a coniugare la valorizzazione dei talenti musicali con azioni di solidarietà. Un palcoscenico europeo per le nuove promesse della musica. La prima tappa del programma si terrà sabato 25 aprile con il denominato Premio Beatrice Giovani. Questo appuntamento vedrà la partecipazione di circa quaranta artisti emergenti provenienti non solo da tutto il territorio nazionale, ma anche da diversi Paesi europei, offrendo una vetrina di rilievo sta costruendo il proprio percorso professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e solidarietà: il grande galà di San Bonifacio con Mr. Rain Leggi anche: Mr Rain a Padova il 29 ottobre 2026 Leggi anche: Mr.Rain in concerto a Firenze