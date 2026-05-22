Douvikas il bomber antidivo che fa sognare Como | Champions? Ci divertiamo troppo per fermarci ora

Da calcionews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Douvikas, attaccante greco del Como, ha segnato tredici gol in Serie A e si distingue per la sua riluttanza ai riflettori. Durante un’intervista, ha parlato della sua collaborazione con Fabregas e ha espresso la voglia di giocare senza pressioni e con entusiasmo. In vista della finale di Cremona, ha dichiarato che la squadra mira a controllare il gioco e si diverte molto, senza pensare troppo alle possibilità di qualificazione in Champions League.

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Tredici gol in Serie A, l’allergia ai riflettori e la cura Fabregas. L’attaccante greco suona la carica per la finale di Cremona: «Vogliamo dominare il gioco. E il Como è una grande famiglia». Se il Como ha fatto una stagione che gli ha permesso di entrare in Europa per la prima volta nella storia – e se sarà Champions lo si saprà domenica – il merito è anche di Anastasios “Tasos” Douvikas e dei suoi 13 gol in campionato. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A IL CLIMA NELLO SPOGLIATOIO « Siamo concentrati. Sappiamo che ci manca ancora una partita che ci potrebbe regalare un sogno quindi siamo tutti sul pezzo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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