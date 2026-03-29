La biblioteca al taglio del nastro Nasce il ’salotto’ dei libri nel verde

In un comune della provincia è stata inaugurata una nuova biblioteca intitolata a Mario Rigoni Stern. L'apertura è avvenuta con un evento ufficiale, durante il quale è stato tagliato il nastro. La struttura, situata in un’area verde, è stata progettata come uno spazio dedicato alla lettura e all'incontro tra cittadini. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini.

Taglio del nastro a Bellusco per la nuova biblioteca Mario Rigoni Stern, un progetto che segna un passaggio importante nella vita culturale e sociale del borgo. Più che una semplice apertura, un vero e proprio momento di rinascita frutto di un intervento che ha saputo trasformare un’area storica in un centro di aggregazione, conoscenza e condivisione. Il nuovo tempio della cultura nella Città che legge ha preso il posto dell’ex filatura Carozzi, lungo via Milano, asse principale del territorio, e nasce dal recupero della vecchia portineria affiancata da un padiglione moderno immerso nel verde. Un colpo d’occhio notevole. Il risultato è uno spazio capace di coniugare passato e futuro, memoria e innovazione, restituendo alla comunità un luogo aperto, accessibile e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La biblioteca al taglio del nastro. Nasce il ’salotto’ dei libri nel verde Articoli correlati Taglio del nastro per le prime due casette dei libri dedicate al book-crossingIl comune di San Nicola la Strada inaugura le prime due “Casette dei Libri” dedicate al Book Crossing, un’iniziativa volta a promuovere la lettura,... Leggi anche: Salerno, riapre la biblioteca comunale: taglio del nastro all’ex centro per l’impiego Una selezione di notizie su La biblioteca al taglio del nastro... Discussioni sull' argomento La biblioteca al taglio del nastro. Nasce il ’salotto’ dei libri nel verde; Bologna: a Filla in Montagnola, nasce la Biblioteca della Natura, aprono nuovi canali digitali e un ricco programma primaverile anima lo spazio nel parco; Co-Ro inaugura domani la Biblioteca a cielo aperto nel parco Fabiana Luzzi: libri liberi per tutti. Nasce InBiblio, la biblioteca inclusiva per dare a tutti i bambini la possibilità di leggereLa nuova biblioteca inclusiva dedicata a bambini e famiglie, pensata per rendere la lettura un’esperienza accessibile a tutti, grazie a libri adatti e adattati alle diverse età, disabilità e culture, ... ilgiorno.it Il mito prende forma al MANN: nasce l’opera sul tuffo di Partenope. Puoi vederla mentre viene realizzata dal vivo - facebook.com facebook Nel cuore della laguna nasce un nuovo spazio dedicato al futuro del pianeta! #Venezia accoglie la nuova sede del Biodiversity Gateway, centro nevralgico del National Biodiversity Future Center (NBFC), pensato per unire ricerca, innovazione e divulgazi x.com