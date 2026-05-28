Matteo Biffoni, rieletto in consiglio regionale con circa 22.000 voti, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario. La notizia si riferisce a un suo presunto ruolo in un caso di corruzione e abuso di ufficio. La sua posizione è attualmente al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini. Biffoni ha dichiarato di essere estraneo ai fatti e di collaborare con gli inquirenti.

Firenze, 28 maggio 2026 – Matteo Biffoni, eletto in consiglio regionale pochi mesi fa con 22 mila preferenze, cifra record, è stato richiamato in servizio perché Prato, diventata in questi anni una sorta di Gotham City del centro Italia, ne ha viste di tutti i colori, compresa un’inchiesta per corruzione che ha portato alle dimissioni dell’ex sindaca Ilaria Bugetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il ritorno del Biffo

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