Durante la campagna elettorale, il candidato ha deciso di non partecipare al primo incontro tra sei candidati e sembra intenzionato a non partecipare nemmeno ai successivi, lasciando forse solo un confronto negli ultimi giorni prima del voto. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle strategie adottate in passato, mentre si aspetta di capire come si svilupperanno le prossime settimane di campagna.

Al primo appuntamento a sei ha preferito disertare. E lo farà molto probabilmente per i prossimi, scegliendo forse solo un unico confronto proprio nel rush finale del mese di campagna elettorale. Matteo Biffoni lo aveva fatto capire da subito quando ha detto sì alla terza candidatura: sarà una volata verso il voto stavolta davvero diversa. Più matura, più giocata sull’esperienza, più con una agenda ragionata. Incontri mirati e anche di popolo, ma confronti con gli altri candidati ridotti al lumicino. Dialogo aperto con associazioni di categoria e sindacati, con le realtà territoriali per ascoltare e condividere con loro il suo programma. Ma anche quello del Pd e della sua lista, Biffoni sindaco con logo semplice e immediato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La strategia in campo. La nuova stagione cambia la comunicazione di Biffo

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