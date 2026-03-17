Biffoni, considerato tra i membri più autorevoli e influenti del Pd toscano, è stato indicato come possibile candidato a Prato. Rappresenta uno degli esponenti di spicco dell’ala riformista del partito e gode di una forte presenza nel panorama politico locale. Sebbene si parli di una sua possibile candidatura, lui stesso ha dichiarato di voler ancora riflettere sulla decisione da prendere.

Biffoni candidato a Prato? E’ una delle figure più forti e più autorevoli del Pd toscano. Ed è anche uno degli esponenti di peso dell’ala riformista del Pd. Un ragionamento, quello delle appartenenze, che però il segretario dei dem toscani, Emiliano Fossi, non segue. Il principio infatti, a Prato così come altrove, è "scegliere la candidatura più forte", evidenzia intervenendo ieri mattina a Controradio con Chiara Brilli e Raffaele Palumbo. In questo senso, più che le posizioni politiche personali "ai cittadini pratesi interessa che ci sia una coalizione progressista e riformista con una candidatura capace di parlare alla città. Chiunque essa sia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biffo "autorevole e forte". Ma lui ci pensa ancora

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