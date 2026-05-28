Il premio Walter Bussolari, riservato agli under 20, sarà assegnato anche quest’anno durante il torneo Playground. L’iniziativa, promossa dall’ASD Giardini Margherita con il patrocinio di FIP, LBA e LBF, ha già annunciato i nomi dei giovani candidati. Lo scorso anno, il riconoscimento è andato a Ferrari, mentre nel 2021 a Pajola. Tra i partecipanti, Playground e Sarr sono tra i favoriti.

Più di due settimane all’inizio del Playground, ma l’organizzazione è già in moto. Anche quest’anno ci sarà il premio Walter Bussolari, istituito dall’asd Giardini Margherita, con il patrocinio di Fip, Lba e Lbf e riservato agli under 20. I premiati di questa stagione sono Dame Sarr (Duke University) e Caterina Piatti (University of Virginia). Caterina sarà la prima a essere premiata, il 18 giugno. Sarr invece dovrà aspetta venerdì 26. Il primo a vincere il premio, nel 2021, è stato proprio il capitano della Virtus, Alessandro Pajola. In campo maschile premiati anche Bortolani, Marangon e Gallo. Mentre tra le donne i riconoscimenti sono stati assegnati a Cubaj, Madera, Ronchi, Villa e Zanardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il riconoscimento per gli under 20 intitolato alla memoria di Walter Bussolari. Il primo vincitore Pajola nel 2021, lo scorso anno Ferrari. Playground, Sarr e Piatti sono i migliori giovani

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