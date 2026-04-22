Il torneo Playground continua a espandersi, aggiungendo nuove tappe a Milano, Pesaro e Napoli. Questa manifestazione di basket di strada attira un numero crescente di partecipanti e spettatori, confermandosi come un evento di riferimento nel settore. Le tappe si susseguono con regolarità, portando sul campo appassionati e giocatori di diverse regioni. La diffusione del torneo testimonia l’interesse sempre più vivo per questa forma di sport all’aperto.

Abbiamo sempre detto, forse esagerando, che un torneo come il Playground il resto dell’Italia non ce l’ha. Il fatto, però, è che non abbiamo esagerato. Il Walter Bussolari Playground, che si gioca ai Giardini Margherita sul campetto intitolato alla memoria di Gianni Cristofori, non ha eguali. Lo si capisce anche dalla preparazione del torneo che, ogni anno, Simone Motola porta avanti con entusiasmo e passione. Negli ultimi anni, per qualificare la sedicesima squadra, c’erano stati dei tornei-antipasto. Tornei a Bologna, è chiaro. Per l’edizione numero 44 – la finale dopo il successo della passata stagione potrebbe tornare in diretta su Sky – ci saranno quattro tappe che daranno vita ad altrettante qualicate per la final four che determinerà la squadra che prenderà parte al torneo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Walter Bussolari’ conquista altre piazze. Milano, Pesaro, Napoli. Voglia di Playground

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