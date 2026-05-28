Lo chef privato di calciatori professionisti, Leonardo Cannavale, ha rivelato che Luka Modric, arrivato a Milano per unirsi al Milan, non vedeva l’ora di tornare in città. Cannavale lavora con vari atleti di alto livello e quest’anno ha iniziato a collaborare anche con il centrocampista croato. Modric, quindi, avrebbe manifestato entusiasmo per il trasferimento e il ritorno in Italia, dove ha già giocato in passato.

Leonardo Cannavale, chef privato dei calciatori professionisti del panorama milanese, quest’anno è entrato anche nella cucina di Luka Modric, sbarcato a Milano per esaudire il suo sogno di vestire la maglia rossonera. Intervistato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca, lo chef ha raccontato l’incontenibile passione del fuoriclasse di Zara per il calcio, svelando anche qualche curioso aneddoto sulla sua vita privata. Il racconto post-intervento chirurgico. La determinazione del campione croato è emersa con forza soprattutto di recente. In occasione del match casalingo contro la Juventus dello scorso 26 aprile, Modric ha infatti rimediato la frattura dello zigomo sinistro a seguito di un duro scontro di gioco con Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il retroscena su Modric, lo chef privato rivela: “Non vedeva l’ora di tornare”

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