Dopo la vittoria di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale del torneo di Montecarlo, emergono nuovi dettagli riguardanti una conversazione tra due allenatori. Brad Gilbert ha condiviso un retroscena di Cahill su Sinner, spiegando come siano cambiate le cose nel suo approccio. La partita ha attirato l’attenzione anche per le parole dei protagonisti e per i cambiamenti tecnici descritti dai tecnici stessi.

La vittoria ottenuta da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale del torneo di Montecarlo suscita ancora interesse a distanza di qualche giorno. Brad Gilbert, storico coach americano a lungo sulla panchina di Andre Agassi, è intervenuto nel podcast The Big T per commentare la partita, svelare un retroscena appreso da Cahill ed elogiare il servizio di Sinner. Sulla finale del torneo di Montecarlo vinta da Sinner in due set contro lo spagnolo: “ Per me è stata una partita affascinante e prima del match ho fatto anche una chiacchierata con Darren Cahill. Lui mi ha detto qualcosa che ha davvero cambiato le cose per Jannik Sinner “....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Brad Gilbert rivela un retroscena di Cahill su Sinner: “Così sono cambiate le cose”

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