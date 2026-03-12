Jacob Elordi ha dichiarato di aver creato un corpo per il suo personaggio di Frankenstein che sembri nato due volte. Ha anche affermato di apprezzare il cibo senza restrizioni, ispirandosi allo stile di chef Bourdain. Inoltre, ha parlato del processo di cancellare e ricostruire se stesso, come hanno fatto attori come Marlon Brando, Robert De Niro e Daniel Day Lewis.

Cancellare tutto di sé e ricostruire. È quello che fanno e hanno fatto i grandi attori da Marlon Brando a Robert De Niro, passando per Daniel Day Lewis. Per esigenze di copione spesso gli attori fanno drastiche diete – sia per ingrassare che per perdere peso – e si allenano. Jacob Elordi ha ammesso di aver lavorato sodo per essere credibile nel ruolo della “Creatura” di “Frankenstein”. Già durante le riprese della miniserie di Prime Video sulla Seconda Guerra Mondiale, “The Narrow Road to the Deep North”, aveva perso parecchio peso, ma gli è stato utile per prepararsi per il ruolo della Creatura in “Frankenstein” di Guillermo del Toro. “Ero un po’ fuori controllo – ha ricordato al Los Angeles Times -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per Frankenstein ho dovuto costruire un corpo che sembrasse nato due volte. Come chef Bourdain, mi godo il cibo senza gabbia di regole”: lo rivela Jacob Elordi

Articoli correlati

Frankenstein, Jacob Elordi: "Mia madre mi sconsigliò di lavorare con Guillermo del Toro"La star di Cime tempestose ha confessato che sua mamma ha tentato di dissuaderlo dal recitare nel film del regista premio Oscar dopo aver visto la...

Milan, Scaroni: “Quando ho detto che avremmo dovuto costruire un nuovo stadio mi hanno preso per pazzo”Il 15 novembre 2025, Milan e Inter hanno completato l'acquisto dello stadio di San Siro e di tutte le aree circostanti.

Una raccolta di contenuti su Per Frankenstein

Temi più discussi: Jacob Elordi: Ogni ruolo ha una dieta diversa. Per Frankenstein è stata complessa. Quando posso mi godo il cibo pensando a Anthony Bourdain; Monstersplaining: la recensione di La sposa!; >ANSA-FOCUS/ Esce il film 'La Sposa!', c'è un mostro in ognuno di noi; Maggie Gyllenhaal: La mia sposa punk ha una voce potente. Quella di Mary Shelley.

Jacob Elordi: «Ogni ruolo ha la sua dieta. Per Frankenstein è stata complessa. Quando posso mi godo il cibo, come Bourdain»«Per interpretare la Creatura ho dovuto costruire un corpo che sembrasse nato due volte: forte, ma anche fragile». Così Jacob Elordi, australiano, classe 1997, ha raccontato la preparazione fisica per ... msn.com

Frankenstein, Mia Goth: Non ho mai avuto così tanta paura di recitare in un filmCoinvolta nel press tour di Frankenstein, Mia Goth ha confessato che inizialmente era estremamente nervosa all'idea di recitare in questo film diretto da Guillermo del Toro. Guillermo del Toro aveva ... comingsoon.it

Jacob Elordi: «Ogni ruolo ha la sua dieta. Per Frankenstein è stata complessa. Quando posso mi godo il cibo, come Bourdain» x.com

Esattamente oggi, nel 1818, il mondo conosceva per la prima volta lo scienziato Victor Frankenstein e la sua "Creatura". Ma sapevate che questo capolavoro è nato da una sfida tra amici durante una vacanza da incubo Tutto iniziò nell'estate del 1816, "l'an - facebook.com facebook