Pnrr a Forlì già conclusi il 60% dei cantieri L' assessore Cicognani | Siamo tra i più virtuosi in Italia

Notizia in breve

A Forlì è stato completato il 60% dei cantieri finanziati con fondi Pnrr. L’assessore ai lavori pubblici ha affermato che la città si trova tra le più virtuose in Italia per l’avanzamento dei lavori. La situazione è stata illustrata durante un’interrogazione in Consiglio comunale del Pd, con un focus sul rispetto delle scadenze europee e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.