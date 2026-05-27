Pnrr a Forlì già conclusi il 60% dei cantieri L' assessore Cicognani | Siamo tra i più virtuosi in Italia
A Forlì è stato completato il 60% dei cantieri finanziati con fondi Pnrr. L’assessore ai lavori pubblici ha affermato che la città si trova tra le più virtuose in Italia per l’avanzamento dei lavori. La situazione è stata illustrata durante un’interrogazione in Consiglio comunale del Pd, con un focus sul rispetto delle scadenze europee e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il Comune di Forlì viaggia veloce lungo la traiettoria e le scadenze europee dettate dal Pnrr. l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani, fa il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri cittadini finanziati con fondi Pnrr, rispondendo ad un'interrogazione in Consiglio comunale del Pd. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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