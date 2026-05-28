Il radicalismo islamico e il ruolo dell’Europa

Ogni giorno si osservano con apprensione gli eventi militari nello Stretto di Hormuz, una zona cruciale per il traffico di petrolio. Il regime iraniano ha messo in ostaggio questa arteria vitale dell’economia mondiale, ricattando la comunità internazionale. Le tensioni nella zona continuano a crescere, alimentate da azioni militari e da una strategia di pressione che coinvolge anche altri attori internazionali. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte di governi e forze militari.

Ogni giorno si osserva con apprensione gli eventi militari in corso nello Stretto di Hormuz. A tutti è evidente come il regime apocalittico -omicida iraniano abbia preso in ostaggio un’arteria vitale dell’economia globale e ricatti la comunità internazionale. Un qualche sollievo, comunque, è senza dubbio venuto dall’incontro tra Donald Trump e Xi Jingping, che ha aperto la strada al difficile negoziato oggi avviato. Nei prossimi giorni si capirà se questo negoziato funziona. In ogni caso non sarà facile superare la diffusa inquietudine delle opinioni pubbliche occidentali perché intanto continua la guerra in Ucraina, pesano le minacce cinesi a Taiwan, e in tanti luoghi in Medio Oriente e Africa si continua a sparare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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