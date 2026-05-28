Il professore di Uniba Domenico Centrone detenuto in Libia L' appello dell' ateneo | Liberatelo
Domenico Centrone, docente dell'Università di Bari, è ancora detenuto in Libia. Era stato fermato mentre cercava di raggiungere Gaza con il Global Sumud Convoy, una spedizione umanitaria internazionale destinata a portare aiuti alla popolazione palestinese. L'ateneo ha chiesto la liberazione del professore.
E' ancora detenuto in Libia Domenico Centrone, il 33enne docente dell'Università di Bari fermato mentre dal Paese africano cercava di raggiungere Gaza con il Global Sumud Convoy, una spedizione internazionale umanitaria per portare aiuti alla popolazione palestinese. Il caso di Domenico. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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