Due attivisti italiani sono stati fermati in Libia e condotti a Bengasi. Sono stati intercettati dalle autorità locali e trattati come potenziali clandestini. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sui motivi del fermo. La notizia è stata comunicata da gruppi di attivisti che denunciano il trattamento riservato ai due. Al momento, non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni o sui procedimenti giudiziari.

I due attivisti italiani della Flotilla Domenico Centrone e Dina Alberizia, che sarebbero stati fermati a Sirte in Libia da miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar, sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo hanno riferito fonti informate, come riportato da Adnkronos. Un convoglio di circa duecento persone, sette ambulanze e dieci camion umanitari intendeva aprire un varco umanitario attraverso la Cirenaica, in direzione Gaza. Le autorità della Libia orientale hanno di fatto bloccato il passaggio. Una delegazione di dieci persone, con due auto e un’ambulanza, avrebbe avanzato la sua posizione per negoziare, ma da quel momento di loro non si sono avute più notizie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Domenico Centrone e Dina Alberizia fermati in Libia e portati a Bengasi: trattati come possibili clandestini

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