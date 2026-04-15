Docente Uniba detenuto in Kuwait L' ateneo | False accuse per commento su foto guerra Iran

Un docente dell'università di Bari è stato arrestato in Kuwait circa un mese fa con l'accusa di aver diffuso online informazioni dannose e di aver messo a rischio la sicurezza nazionale. L'ateneo ha dichiarato che si tratta di accuse false, senza fornire ulteriori dettagli. Il docente è anche noto come giornalista e ha commentato sui social una foto riguardante la guerra tra Iran e altri paesi.

Un docente dell'università di Bari, il giornalista Ahmed Shihab-Eldin, è detenuto da un mese in Kuwait con le presunte accuse di “diffusione di informazioni malevoli online” e “danno alla sicurezza nazionale”. Shihab-Eldin. giornalista e documentarista che ha lavorato in passato con New York.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Lula: guerra Iran inutile, accuse false come IraqIl presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha definito falsa la narrazione secondo cui l’Iran possiede o cerca di costruire un’arma... Guerra in Iran, gli Houthi si uniscono all’Iran. Nuovi attacchi su Teheran, incendio all’aeroporto del KuwaitL’escalation si muove su più piani e con una velocità che rende ogni aggiornamento già superato pochi minuti dopo.