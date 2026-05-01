Annalisa Corrado ha denunciato di aver subito abusi da parte di un gesuita tra il 1968 e il 1998. La donna ha rivelato di essere stata vittima di comportamenti inappropriati da parte di Sauro De Luca, prete con un ruolo carismatico. La denuncia è stata resa pubblica di recente, portando alla luce una vicenda che coinvolge l’ex religioso e le accuse di abusi su un minorenne.

? Cosa sapere Annalisa Corrado denuncia gli abusi subiti dal gesuita Sauro De Luca tra il 1968 e il 1998.. L'indagine del Movimento Eucaristico Giovanile identifica almeno trenta vittime coinvolte nella vicenda.. Annalisa Corrado, ambientalista ed europarlamentare del Partito Democratico di 52 anni, ha deciso di rompere il silenzio sugli abusi subiti da minorenne da parte di un carismatico sacerdote gesuita, aprendo una ferita che coinvolge almeno trenta ragazze tra il 1968 e il 1998. La testimonianza della politica europea mette in luce la figura di padre Sauro De Luca, scomparso all’età di 85 anni nel 2012 dopo essere stato isolato in una struttura religiosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Annalisa Corrado: abusi da minorenne, la trappola del carismatico prete

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