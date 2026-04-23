Nella serata del 23 aprile, le forze dell'ordine hanno arrestato un secondo minorenne sospettato di essere coinvolto nella rapina aggravata avvenuta in via Clavature il 12 aprile. L’individuazione e il fermo sono stati effettuati a seguito di indagini che hanno portato alla identificazione di un altro giovane ritenuto parte dell'episodio. La polizia ha confermato il coinvolgimento del minorenne nel crimine.

Bologna, 23 aprile 2026 – La Polizia ha fermato quello che viene ritenuto il secondo autore della rapina aggravata, avvenuta in via Clavature lo scorso 12 aprile. Fermato un ragazzo di minore età. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito il fermo di un minore, ritenuto gravemente indiziato di aver partecipato alla violenta rapina aggravata consumata lo scorso 12 aprile in via Clavature ai danni di tre persone, tra cui un poliziotto e un finanziere fuori servizio. L'episodio aveva già portato nell’immediatezza all' arresto in flagranza di uno degli autori della rapina che, insieme ad altri soggetti si era poi dato alla fuga, aveva minacciato le vittime con un coltello.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenta rapina in via Clavature: preso il secondo minorenne

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