Il presidente iraniano | Non negoziamo condizioni umilianti

Il presidente iraniano ha dichiarato che Teheran non negozierà condizioni umilianti e ha invitato la popolazione ad accettare le difficoltà legate alle tensioni con gli Stati Uniti. Ha ribadito che il paese non intende sviluppare armi nucleari e ha escluso una diplomazia che consideri umiliante.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha incoraggiato la popolazione ad "accettare le difficoltà" derivanti dal confronto con gli Stati Uniti, ribadendo che Teheran non intende perseguire una diplomazia "umiliante" né sviluppare armi nucleari. Il presidente ha inoltre accusato Israele di. 🔗 Leggi su Today.it

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Iran, il presidente del parlamento: Consideriamo i militari Ue dei terroristi

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