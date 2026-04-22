Trump estende la tregua l’Iran insiste | Se rimuove il blocco navale su Hormuz negoziamo Ma il presidente Usa non arretra | Lo Stretto resta chiuso

Da tpi.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'estensione di un cessate il fuoco con l’Iran, mentre Teheran ha dichiarato che non parteciperà a negoziati in Pakistan finché il blocco navale sugli stretti di Hormuz rimarrà in vigore. La Casa Bianca ha ribadito che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso e che non ci sono piani di rimuovere la misura. La situazione rimane tesa tra le due parti.

Fase di stallo, i negoziati di Islamabad non partono. Il leader della Casa Bianca: "Il Governo iraniano è diviso". I Pasdaran avvertono: "Se vogliono la guerra, siamo pronti" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump estende il cessate il fuoco con l’Iran, ma Teheran fa sapere che non si siederà al tavolo dei negoziati in Pakistan finché continuerà il blocco navale imposto dagli Usa sullo Stretto di Hormuz, un punto sul quale la Casa Bianca non intende retrocedere. Prosegue dunque la fase di stallo tra i due Paesi. Trump è intervenuto con un messaggio sul suo social Truth nella notte italiana tra martedì 21 e mercoledì 22 marzo, poco...🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Trump estende la tregua, l’Iran insiste: “Se rimuove il blocco navale su Hormuz, negoziamo”. Ma il presidente Usa non arretra: “Lo Stretto resta chiuso”

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