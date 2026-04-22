Trump estende la tregua l’Iran insiste | Se rimuove il blocco navale su Hormuz negoziamo Ma il presidente Usa non arretra | Lo Stretto resta chiuso

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'estensione di un cessate il fuoco con l’Iran, mentre Teheran ha dichiarato che non parteciperà a negoziati in Pakistan finché il blocco navale sugli stretti di Hormuz rimarrà in vigore. La Casa Bianca ha ribadito che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso e che non ci sono piani di rimuovere la misura. La situazione rimane tesa tra le due parti.

Fase di stallo, i negoziati di Islamabad non partono. Il leader della Casa Bianca: "Il Governo iraniano è diviso". I Pasdaran avvertono: "Se vogliono la guerra, siamo pronti" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump estende il cessate il fuoco con l’Iran, ma Teheran fa sapere che non si siederà al tavolo dei negoziati in Pakistan finché continuerà il blocco navale imposto dagli Usa sullo Stretto di Hormuz, un punto sul quale la Casa Bianca non intende retrocedere. Prosegue dunque la fase di stallo tra i due Paesi. Trump è intervenuto con un messaggio sul suo social Truth nella notte italiana tra martedì 21 e mercoledì 22 marzo, poco...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Trump estende la tregua, l’Iran insiste: “Se rimuove il blocco navale su Hormuz, negoziamo”. Ma il presidente Usa non arretra: “Lo Stretto resta chiuso” L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte” Notizie correlate Leggi anche: Iran, riapre lo Stretto di Hormuz. Trump: “Per Teheran resta il blocco navale” Trump estende la tregua, l’Iran: “Pronti a negoziare quando gli Usa revocheranno il blocco navale”. Le ultime notizie sulla guerraRoma, 22 aprile 2026 - Trump ha optato per un azzardato gioco d'attesa strategica, trasformando quella che doveva essere una scadenza perentoria in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Usa-Iran, Trump estende la tregua ma i negoziati sono in stand-by; Iran-Usa, negoziati saltano e Trump estende la tregua: Aspetto proposta di Teheran; Salta il secondo round di colloqui Iran-Usa in Pakistan, Trump estende la tregua; In stallo i negoziati tra Usa e Iran. Trump estende la tregua. Teheran colpisce una portacontainer. Guerra in Iran: Trump estende la tregua. Fino a quando Teheran non presenterà una propostaDonald Trump estende la tregua per la guerra in Iran che doveva scadere alle 2 italiane di oggi, 22 aprile 2026. Su Truth il presidente degli Stati Uniti ha scritto: Considerata la grave frattura che ... firenzepost.it Guerra ultime notizie. Trump estende la tregua in Iran. Teheran: sì negoziati con sblocco HormuzIl presidente Usa Donald Trump ha affermato che la fine del blocco Usa dello stretto di Hormuz renderebbe impossibile qualsiasi accordo con l’Iran ... ilsole24ore.com Corriere della Sera. . L'Iran non ha avanzato alcuna richiesta agli Stati Uniti per estendere il cessate il fuoco, secondo quanto riportato oggi dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato poco prima che gli Stati - facebook.com facebook Trump estende il cessate il fuoco con l’Iran. A poche ore dalla scadenza del cessate il fuoco, il presidente americano comunica che non ci saranno nuovi attacchi ma i negoziati sono in stallo. x.com