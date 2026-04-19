Il presidente iraniano Pezeshkian | Trump non può privarci del nucleare

Il presidente iraniano ha ribadito che il paese ha il diritto di sviluppare tecnologie nucleari e ha affermato che nessuna potenza può privarli di questa possibilità. La dichiarazione arriva in risposta a restrizioni internazionali e fa parte delle dichiarazioni ufficiali sulla questione nucleare nazionale. La posizione del governo iraniano si concentra sulla libertà di perseguire programmi energetici autonomi senza interferenze esterne.

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, torna a rivendicare il «diritto del popolo iraniano» a beneficiare del nucleare. In affermazioni riportate da Al Jazeera, il capo di Stato dell’Iran ribadisce: «Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo o di affermare che l’Iran non può beneficiare dei suoi diritti nucleari». "Le dichiarazioni del nemico sulla distruzione della nostra civiltà e sul ritorno dell’Iran all’età della pietra rivelano le intenzioni e gli obiettivi degli aggressori», evidenzia ancora Pezeshkian secondo cui «il nemico non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, ha violato il diritto internazionale e ha attaccato infrastrutture, scuole e ospedali».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il presidente iraniano Pezeshkian: "Trump non può privarci del nucleare" Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza Notizie correlate Trump: “Israele è un grande alleato a differenza di altri”. Pezeshkian: “Usa non possono privarci del diritto nucleare””Una riunione ristretta del gabinetto del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, discute oggi “i preparativi per la possibilità dell’interruzione... Iran, il presidente Pezeshkian: "Non perseguiamo l'arma nucleare"Lunedì, alla vigilia degli incontri a Ginevra, in Svizzera, tra delegati iraniani e statunitensi, il presidente del regime di Teheran, Masoud... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il presidente iraniano Pezeshkian elogia l’Italia e altri Paesi per le posizioni su Israele; Pezeshkian, 'a nome dell'Iran condanno l'insulto al Papa'; Iran: Putin a Pezeshkian, disponibili a favorire soluzione diplomatica; Iran, il presidente Pezeshkian: Non abbandoneremo i libanesi. Il presidente iraniano Pezeshkian: Trump non può privarci del nucleareIl presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, torna a rivendicare il «diritto del popolo iraniano» a beneficiare del nucleare. In affermazioni riportate da Al Jazeera, il capo di Stato dell’Iran ... gazzettadelsud.it Iran: Pezeshkian, non vogliamo atomica ma fermi su principiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. Trump, "Iran pronto a consegnare l'uranio". Pezeshkian: "Serve un'alleanza islamica come la Nato" https://gazzettadelsud.it/p=2197429 facebook MEDIO ORIENTE | 'Un accordo con l'Iran entro fine aprile è possibile', ha detto Trump in un'intervista a Sky News. Secondo il presidente iraniano Pezeshkian Teheran sostiene un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti, ma non si lascerà 'costringere alla sottomis x.com