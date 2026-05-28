Il presidente di Anap Confartigianato Palermo Camillo Alessi premiato come maestro d' opera

Camillo Alessi, presidente di Anap Confartigianato Palermo, è stato premiato come Maestro d’opera e d’esperienza. Il riconoscimento celebra i valori dell’artigianato, della dedizione e della trasmissione delle competenze. La premiazione si inserisce in una cerimonia dedicata alla valorizzazione delle competenze artigiane e dell’esperienza professionale. Alessi è stato riconosciuto per il suo impegno nel settore e per il ruolo di guida all’interno dell’associazione.

Un importante riconoscimento ai valori dell'artigianato, della dedizione e della trasmissione del sapere: Camillo Alessi, presidente di Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) Confartigianato Palermo, è stato insignito del prestigioso titolo di Maestro d'opera e d'esperienza. Camillo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giacomo Ponti premiato a Roma: il presidente dell'azienda di Ghemme è "Maestro del Made in Italy"

Confartigianato e Anap, a Carini un pranzo solidaleA Carini si è svolto un pranzo solidale organizzato da Confartigianato e Anap, con l’obiettivo di offrire un momento di condivisione e vicinanza alle...

Temi più discussi: Dallo storico imbianchino al parrucchiere di lungo corso, Anap Confartigianato premia le eccellenze artigiane; In Piazzetta Bagnasco, venerdì 29 maggio, arriva Lui, lei e l'amore di Emi Di Fiore Ramistella; STMicroelectronics, la RSU scrive al sindaco: Siamo a ridosso di giugno e ancora non c’è l’accordo con Sidra.

Il Presidente di Anap Confartigianato Palermo, Camillo Alessi premiato come Maestro d’operaUn importante riconoscimento ai valori dell’artigianato, della dedizione e della trasmissione del sapere: Camillo Alessi, presidente di Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) Confartigiana ... blogsicilia.it

Pratantico: alleanza tra Proloco e Anap Confartigianato. Tre progetti per i cittadini e un nuovo Playground nel 2026Arezzo, 20 aprile 2026 – Venerdì sera la Proloco Pratantico e l’Anap di Confartigianato hanno siglato un accordo di partnership per realizzare percorsi formativi e servizi dedicati ai soci e a tutta ... lanazione.it