Il presidente di Anap Confartigianato Palermo Camillo Alessi premiato come maestro d' opera

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Camillo Alessi, presidente di Anap Confartigianato Palermo, è stato premiato come Maestro d’opera e d’esperienza. Il riconoscimento celebra i valori dell’artigianato, della dedizione e della trasmissione delle competenze. La premiazione si inserisce in una cerimonia dedicata alla valorizzazione delle competenze artigiane e dell’esperienza professionale. Alessi è stato riconosciuto per il suo impegno nel settore e per il ruolo di guida all’interno dell’associazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un importante riconoscimento ai valori dell'artigianato, della dedizione e della trasmissione del sapere: Camillo Alessi, presidente di Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) Confartigianato Palermo, è stato insignito del prestigioso titolo di Maestro d'opera e d'esperienza. Camillo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giacomo Ponti premiato a Roma: il presidente dell'azienda di Ghemme è "Maestro del Made in Italy"

Confartigianato e Anap, a Carini un pranzo solidaleA Carini si è svolto un pranzo solidale organizzato da Confartigianato e Anap, con l’obiettivo di offrire un momento di condivisione e vicinanza alle...

Temi più discussi: Dallo storico imbianchino al parrucchiere di lungo corso, Anap Confartigianato premia le eccellenze artigiane; In Piazzetta Bagnasco, venerdì 29 maggio, arriva Lui, lei e l'amore di Emi Di Fiore Ramistella; STMicroelectronics, la RSU scrive al sindaco: Siamo a ridosso di giugno e ancora non c’è l’accordo con Sidra.

Il Presidente di Anap Confartigianato Palermo, Camillo Alessi premiato come Maestro d’operaUn importante riconoscimento ai valori dell’artigianato, della dedizione e della trasmissione del sapere: Camillo Alessi, presidente di Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) Confartigiana ... blogsicilia.it

Pratantico: alleanza tra Proloco e Anap Confartigianato. Tre progetti per i cittadini e un nuovo Playground nel 2026Arezzo, 20 aprile 2026 – Venerdì sera la Proloco Pratantico e l’Anap di Confartigianato hanno siglato un accordo di partnership per realizzare percorsi formativi e servizi dedicati ai soci e a tutta ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web