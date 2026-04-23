Giacomo Ponti premiato a Roma | il presidente dell' azienda di Ghemme è Maestro del Made in Italy

Giacomo Ponti, presidente dell'azienda di Ghemme Ponti Spa, ha ricevuto oggi a Roma il premio "Maestro del Made in Italy". Il riconoscimento è stato assegnato dalla Fondazione imprese e competenze per il Made in Italy, un ente istituito lo scorso anno dai ministeri delle Imprese, dell’Istruzione.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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