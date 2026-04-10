Confartigianato e Anap a Carini un pranzo solidale

A Carini si è svolto un pranzo solidale organizzato da Confartigianato e Anap, con l’obiettivo di offrire un momento di condivisione e vicinanza alle persone più fragili del territorio. L’evento ha coinvolto partecipanti e volontari, creando un’occasione di incontro e sostegno reciproco. La giornata si è concentrata sull’impegno sociale, senza scopo di lucro, e ha visto la partecipazione di diverse delegazioni locali.

Un momento di condivisione, vicinanza e impegno sociale dedicato alle persone più fragili del territorio. Si è svolto il 9 aprile, alla pizzeria New Rugantino di Carini, il “Pranzo solidale – Insieme per il territorio e la legalità”, iniziativa promossa da Confartigianato Palermo insieme ad Anap. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Pensioni: a marzo le nuove aliquote Irpef, grazie all'impegno di Confartigianato e AnapArezzo, 25 febbraio 2026 – Pensioni: a marzo le nuove aliquote Irpef, grazie all'impegno di Confartigianato e Anap. Leggi anche: Pasqua di solidarietà: ANAP e Confartigianato donano colombe alla Casa Pia Fossombroni Temi più discussi: Pasqua solidale Arezzo: dono alla Casa Pia; Pasqua di solidarietà: ANAP e Confartigianato donano colombe alla Casa Pia Fossombroni; Doni pasquali alla Casa Albergo di Monfalcone: l’ANAP Confartigianato porta un sorriso agli anziani; Sicurezza donne e vita quotidiana: l'incontro a Grosseto. Anap e Confartigianato donano colombe alla Casa Pia FossombroniTra le difficoltà del comparto alimentare artigiano, il valore della comunità e della tradizione resta centrale ... arezzonotizie.it Stop ai finti artigiani, Confartigianato e Cna soddisfatti: Così proteggiamo il settore e i consumatoriStop ai finti artigiani. Con la modifica dell’articolo 5 della legge quadro per l’artigianato (n. 443 del 1985) arriva un intervento che punta sia a semplificare le procedure di iscrizione all’albo de ... corrieredimaremma.it Nel programma “10 Minuti” su Rete4, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli ha ricordato che le piccole imprese stanno affrontando costi energetici esplosi (+45% per luce e gas dall’inizio della guerra in Ucraina, con il gas salito di un ulteriore 48% tra - facebook.com facebook Il Presidente di #Confartigianato Marco Granelli: “Siamo soddisfatti dell’intervento tempestivo messo in atto dal Governo per ridare certezze alle imprese in merito all’utilizzo delle risorse di #Transizione50”. Leggi: bit.ly/417CB4H #NoiConfartigianato x.com