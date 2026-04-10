Confartigianato e Anap a Carini un pranzo solidale

Da palermotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carini si è svolto un pranzo solidale organizzato da Confartigianato e Anap, con l’obiettivo di offrire un momento di condivisione e vicinanza alle persone più fragili del territorio. L’evento ha coinvolto partecipanti e volontari, creando un’occasione di incontro e sostegno reciproco. La giornata si è concentrata sull’impegno sociale, senza scopo di lucro, e ha visto la partecipazione di diverse delegazioni locali.

Un momento di condivisione, vicinanza e impegno sociale dedicato alle persone più fragili del territorio. Si è svolto il 9 aprile, alla pizzeria New Rugantino di Carini, il “Pranzo solidale – Insieme per il territorio e la legalità”, iniziativa promossa da Confartigianato Palermo insieme ad Anap. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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