Non sapeva nulla di calcio, se ne vantava. Con discutibile ironia, sosteneva che l’ignoranza in materia era il miglior punto di partenza per fare il presidente di una grande società di calcio, nel suo caso la Roma, tenuta al guinzaglio con mano tremante nel biennio 1991-93. Personaggio da film, Giuseppe Ciarrapico detto il Ciarra, uomo dalle mille risorse, con le mani in pasta ovunque, tra affari, sport e politica, ammanigliato con chi contava, ritenuto molto vicino a Giulio Andreotti, sempre in equilibrio in quel territorio dove la legalità non è più tale, coinvolto in svariati scandali, condannato negli anni per finanziamento illecito ai... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il presidente della Roma finito in manette: la parabola del "Re delle acque minerali”

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