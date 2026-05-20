San Gemini pubblicato il bando per la concessione delle acque minerali | gara da oltre 7,5 milioni

La Regione Umbria ha reso pubblico il bando per la concessione delle acque minerali del Bacino Sangemini, con una gara che prevede un importo superiore ai 7,5 milioni di euro. Il procedimento interessa uno dei marchi più noti del territorio, riconosciuto anche a livello nazionale. La pubblicazione del bando segna l’apertura ufficiale delle procedure per l’assegnazione delle risorse idriche. La gara sarà gestita attraverso modalità che prevedono la presentazione di offerte da parte di soggetti interessati.

La Regione Umbria ha pubblicato il bando per l’assegnazione della concessione dei giacimenti di acque minerali del Bacino Sangemini, uno dei marchi storici più conosciuti del panorama territoriale con rilevanza anche a livello nazionale. La procedura riguarda lo sfruttamento delle acque Sangemini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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