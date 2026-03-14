Addio al ' re delle acque minerali' è morto Luciano Savioli | Imprenditore capace e visionario

È morto a 85 anni Luciano Savioli, noto imprenditore di Riccione, che ha fondato e guidato il marchio delle acque minerali Sacramora. La sua carriera è stata caratterizzata da un forte impegno nel settore e da una reputazione come figura di rilievo nel mondo industriale locale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi lo conosceva e lavorava con lui.

È morto a 85 anni, Luciano Savioli, storico imprenditore riccionese che ha legato il suo nome al marchio delle acque minerali Sacramora. “Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Luciano Savioli - scrive la deputata di FdI Beatriz Colombo - un uomo che ha rappresentato molto per Riccione e per tanti che, come lui, hanno sempre vissuto con orgoglio e coerenza i valori della destra. Imprenditore capace e visionario, conosciuto da tutti come il ‘re delle acque minerali’, Savioli ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia economica della nostra città. Ma Luciano non era soltanto un uomo d’impresa: era soprattutto un uomo libero, schietto, profondamente legato alla sua terra e alle sue idee. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Morto l’imprenditore Luigi Togni, dallo spumante alle acque minerali. Aveva 96 anniÈ morto a 96 anni Luigi Togni, fondatore della Togni Spa: negli anni ’50 avviò a Serra San Quirico (Ancona) la produzione di vini spumanti, dando...

Genesio Bevilacqua, morto l'imprenditore e visionario delle moto di Civita CastellanaPatron del team Althea Racing e creatore del museo "Moto dei miti", si è spento a 66 anni.