Vincenzo De Luca è stato riconfermato sindaco di Salerno con un ampio vantaggio sui sfidanti. Alle elezioni amministrative, ha ottenuto la maggioranza dei voti, battendo i principali concorrenti, Franco Massimo Lanocita e Gherardo Maria Marenghi. Questa è la quinta volta che De Luca ricopre il ruolo di primo cittadino nella città. La sua vittoria si è concretizzata con un consenso significativo tra gli elettori.

Vincenzo De Luca torna alla guida di Salerno. L’ex presidente della Campania è stato eletto sindaco alle elezioni amministrative con un ampio vantaggio sui principali sfidanti: Franco Massimo Lanocita e Gherardo Maria Marenghi. Per De Luca si tratta del quinto mandato da sindaco della città campana, dopo le quattro esperienze amministrative già vissute tra il 1993 e il 2015. Negli ultimi dieci anni aveva invece guidato la Regione Campania per due legislature consecutive, diventando una delle figure politiche più riconoscibili e discusse del panorama nazionale. La decisione di tornare a Palazzo di Città è maturata dopo lo stop della Corte costituzionale alla possibilità di candidarsi per un terzo mandato da presidente della Regione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Salerno sceglie ancora Vincenzo De Luca: quinto mandato da sindaco per l’ex presidente della Campania

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