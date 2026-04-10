Confcommercio incontra i candidati a Sindaco della città di Arezzo

Il prossimo 10 aprile 2026, Confcommercio Firenze-Arezzo organizza un incontro tra i candidati a sindaco di Arezzo e gli operatori del settore terziario. L’obiettivo è favorire un confronto diretto, offrendo ai candidati l’opportunità di ascoltare le esigenze e le problematiche degli esercenti locali in vista delle elezioni amministrative. L’evento si svolgerà in una sede ancora da definire e vedrà la partecipazione di più candidati in corsa per la guida della città.

Arezzo, 10 aprile 2026 – In vista delle prossime elezioni amministrative, Confcommercio Firenze-Arezzo promuove un momento di confronto diretto tra i candidati a Sindaco della città di Arezzo e gli operatori del terziario. L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per approfondire temi strategici legati al commercio, al turismo e ai servizi, con l’obiettivo di condividere proposte e visioni per lo sviluppo futuro della città. L’incontro si terrà: giovedì 16 aprile 2026, alle ore 14 e 15 ad Arezzo, nella sede di Confcommercio (via XXV Aprile 12). Interverranno i candidati: Marcello Comanducci (ore 14.00) e Vincenzo Ceccarelli (ore 15.00). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confcommercio incontra i candidati a Sindaco della città di Arezzo Confcommercio incontra il sindaco di Coriano: consegnato il documento di proposte “La città che cambia”Il documento, elaborato da Confcommercio provinciale come contributo concreto al dibattito e alle politiche di sviluppo urbano, nasce con l’obiettivo... Porto Torres, appello di Confcommercio ai candidati sindacoPorto Torres chiede un piano economico ai candidati: sicurezza, mare e ruolo del porto al centro dell'appello di Confcommercio Confcommercio Porto... Temi più discussi: Grande partecipazione per Il Golfo delle Opportunità, l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro; In Confcommercio Legnano il confronto pubblico tra i candidati sindaci; Ecco il primo confronto diretto tra i candidati a sindaco per Legnano; Elezioni Legnano, Lorenzo Radice vuole il bis. E per vincere prova lo sfondamento al centro. Arriva il primo confronto diretto tra i candidati a sindaco per LegnanoL’Associazione culturale Legnano Domani, in collaborazione con Confcommercio Legnano, invita la cittadinanza ad un incontro con i candidati lunedì 13 aprile ... settenews.it In Confcommercio Legnano il confronto pubblico tra i candidati sindaciIl 13 aprile Amadei, Almici e Radice saranno ospiti del dibattito sul commercio e non solo organizzato da Legnano Domani ... legnanonews.com +++Ex sindaco muore dopo un incidente: è caccia al pirata della strada+++ Capoterra, troppo gravi le ferite riportate da Giuseppe Frau - facebook.com facebook Il sindaco di Gerre de’ Caprioli, un piccolo comune in provincia di Cremona ha lanciato la proposta di mangiare e di cucinare le #nutrie. Le nutrie sono roditori semiacquatici, spesso considerati specie infestante, che possono comportare rischi sanitari e ambie x.com