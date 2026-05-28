Il Premio Dante va a Marco Columbro | un riconoscimento per lo storico personaggio televisivo

A Ravenna, Marco Columbro ha ricevuto il Premio Dante, riconoscimento dedicato a una figura di rilievo nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

A Ravenna è stato conferito il Premio Dante a Marco Columbro, figura di riferimento del panorama dello spettacolo e della televisione italiana. Il Premio Dante è un riconoscimento dedicato a personalità che, nel corso della propria carriera, si sono distinte per il contributo alla cultura, allo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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