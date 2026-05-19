Dieci anni senza Pannella il ricordo trasversale | visionario e attualissimo Lo storico match televisivo con Almirante

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, si susseguono ricordi e riflessioni che evidenziano la sua figura come una delle più influenti nel panorama politico e sociale italiano. Conosciuto per il suo stile istrionico e la capacità di affrontare temi scomodi, ha partecipato a un famoso confronto televisivo con un esponente di spicco di un altro partito. La sua presenza e il suo modo di agire hanno lasciato un’impronta duratura nel dibattito pubblico e nella storia politica del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Istrionico, visionario, coraggioso e rompiscatole. A dieci anni dalla morte di Marco Pannella è un tam tam di ricordi trasversali che mettono in luce l’impronta pesante che il fondatore del partito radicale ha lasciato nella storia nazionale. Da qualsiasi latitudine politica un omaggio al politico, al militante, al ribelle gandiano. Per la destra missina, esclusa dall’arco costituzionale, considerata irrilevante dal sistema, Pannella rappresentò un interlocutore attento e rispettoso. Memorabile lo scambio con Giorgio Almirante nel corso del confronto alla Tribuna politica del 3 aprile 1980, condotta da Jader Jacobelli. Ventitrè minuti all’insegna del confronto aperto, a volte serrato, e dell’ironia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dieci anni senza Pannella, il ricordo trasversale: visionario e attualissimo. Lo storico match televisivo con Almirante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Dieci anni senza Marco Pannella Dieci anni senza Pannella: passione politica e lotte fuori dagli schemiAdriano Celentano, in una tribuna elettorale del 1994, elogiò il suo ruolo di“spia del popolo” contro le “malefatte della partitocrazia”. Dieci anni senza Marco #Pannella: voce fuori dal coro, radicale e nonviolento, che ha segnato profondamente la politica italiana. Con il Presidente Berlusconi, anche nei confronti più duri, c’è sempre stato un forte rispetto reciproco. x.com Fantasma o in manette, 10 anni senza Pannella e le sue eclatanti proteste'Io non protesto, propongo'. Marco Pannella lo ripeteva ai suoi interlocutori, spesso basiti di fronte alle forme più imprevedibili che il leader radicale decideva di dare alle sue iniziative. Pronto ... adnkronos.com Dieci anni senza Marco Pannella, Mattarella: Impresso segno in storia RepubblicaDieci anni fa moriva Marco Pannella. Lo storico leader del Partito Radicale è morto il 19 maggio 2016 a Roma all'età di 86 anni. Il divorzio, l'aborto, i ... lapresse.it