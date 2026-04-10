Giornata di grande ippica all' Ippodromo va in scena lo storico Gran Premio Trinacria

Domani all’ippodromo della Favorita si svolge il 45° Gran Premio Trinacria, una delle principali corse della stagione palermitana. L’evento, di livello Gruppo 3, prevede un montepremi di 35.000 euro e coinvolge alcuni tra i migliori cavalli in gara. La giornata rappresenta l’appuntamento più atteso per gli appassionati di ippica, con numerosi addetti ai lavori e pubblico presente per assistere alla competizione.

Giornata importante quella di domani (sabato 11 aprile) all’ippodromo della Favorita, con la disputa del primo evento clou della stagione palermitana, il 45° Gran Premio Trinacria un gruppo 3 con un montepremi di 35.200 euro riservato ai cavalli di 4 anni valido come II Tris Nazionale. Sono 12 i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Una giornata di mare, di quelle perfette di primavera, si è trasformata in un’operazione di sicurezza. Un sub si è immerso nelle acque davanti il Lido Marina, sul lungomare sud, a Marsala, e ha fatto una scoperta che nessuno vorrebbe mai fare: un ordigno belli - facebook.com facebook