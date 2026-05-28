Un politico italiano ha ottenuto un ampio sostegno popolare, attirando voti decisivi per il centrodestra. Le sue dichiarazioni sono caratterizzate da un linguaggio diretto e semplice, che sembra rispecchiare i sentimenti di una parte degli elettori. Gli analisti politici descrivono questa figura come un rappresentante di un populismo autentico, capace di parlare al senso comune senza filtri. La sua presenza si conferma come elemento chiave nel panorama elettorale attuale.

Roma – Professor Marco Tarchi, politologo e docente emerito alla facoltà Cesare Alfieri di Firenze, qual è la sua valutazione su quanto il primo governo di destra-centro della storia della Repubblica sta facendo? Sta attuando politiche di destra o no? “Destra è un termine talmente generico e vago da contenere un ampio raggio di politiche: c’è una destra liberal-conservatrice a cui interessano la riduzione delle tasse per i redditi medio-alti e i provvedimenti a favore dello sviluppo industriale e delle esportazioni dei generi di lusso, e ce n’è una, la cosiddetta “destra sociale“, che vorrebbe più tutela del potere d’acquisto di chi ha un tenore di vita medio-basso e più attenzione all’inflazione che penalizza i consumatori di generi essenziali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il politologo Tarchi: “Vannacci populista genuino, ammicca al buonsenso della gente. I suoi voti fondamentali per il centrodestra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, Vannacci strappa voti al centrodestra (ancora in calo): Futuro Nazionale è al 4%I sondaggi politici rivelano che la maggioranza di governo sta perdendo consensi, mentre un nuovo movimento raccoglie il 4% delle preferenze.

Sondaggi politici, la Lega scende ancora: Vannacci sale al 3,5%, quanti voti toglie al centrodestraSecondo gli ultimi sondaggi politici, la Lega si ferma al 6,6% e si trova in parità con Avs.

Argomenti più discussi: Il politologo Tarchi: Vannacci populista genuino, ammicca al buonsenso della gente. I suoi voti fondamentali per il centrodestra; Vigevano, l’avamposto del generale Vannacci: Noi razzisti? Macché. La città del ‘fare soldi’ spazzata via dalla crisi.

Il politologo Tarchi: Vannacci populista genuino, ammicca al buonsenso della gente. I suoi voti fondamentali per il centrodestraL’intervista a Marco Tarchi: Il generale Roberto Vannacci non è né radicale né nostalgico. Senza Futuro nazionale il rischio sconfitta per la maggioranza Meloni alle Politiche 2027 è alto. Se il gene ... quotidiano.net

Il politologo Marco Tarchi: Piantedosi è stato inopportuno, inevitabili i sospetti di favoritismiProfessor Marco Tarchi, Piantedosi ha commesso una leggerezza, rendendosi ricattabile? È noto che mescolare vicende professionali con questioni sentimentali comporta rischi, e i casi che hanno fatto ... ilfattoquotidiano.it