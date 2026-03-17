Sondaggi politici la Lega scende ancora | Vannacci sale al 3,5% quanti voti toglie al centrodestra

Secondo gli ultimi sondaggi politici, la Lega si ferma al 6,6% e si trova in parità con Avs. Nel frattempo, Futuro Nazionale di Vannacci sale al 3,5%, raggiungendo Azione. Questi dati mostrano una diminuzione per il partito di centrodestra, mentre il movimento di Vannacci registra un aumento, influenzando la distribuzione dei voti tra le forze politiche.

La Lega scende ancora nei sondaggi. Si ferma al 6,6% appaiata con Avs. Futuro Nazionale di Vannacci sale a 3,5% (allo stesso livello di Azione). FdI è stabile, al 29,4%, seguito dal Pd. Bene il M5s. Ecco l'ultimo sondaggio Swg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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