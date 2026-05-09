Sondaggi politici Vannacci strappa voti al centrodestra ancora in calo | Futuro Nazionale è al 4%

I sondaggi politici rivelano che la maggioranza di governo sta perdendo consensi, mentre un nuovo movimento raccoglie il 4% delle preferenze. Tra i partiti, il partito di Roberto Vannacci si distingue come una forza che sottrae voti alle forze di centrodestra. La dinamica dei sondaggi mostra una leggera flessione nei consensi complessivi della coalizione di governo.

Roberto Vannacci continua a essere un problema per il centrodestra. La maggioranza cala nei consensi, mentre Futuro Nazionale è al 4%. Tutto sommato il gradimento nei confronti di Meloni regge. Lo dice l'ultimo sondaggio di Demos.🔗 Leggi su Fanpage.it

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