Il podcast News dal pianeta Terra sbarca ai Giardini Savelli per Sfera Fest

Da cesenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 11 giugno alle 18.30, al chiosco dei Giardini Savelli di Cesena, si svolgerà una puntata live del podcast “News dal pianeta Terra” di Lifegate, all’interno di Sfera Fest. L’episodio vedrà la partecipazione di Giovanni Mori e incontri con Cesare Pomarici e Alessia Zampini. La trasmissione avrà luogo in un contesto pubblico e all’aperto, senza eventi o interventi successivi.

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Giovedì 11 giugno, alle ore 18.30, al chiosco dei Giardini Savelli di Cesena si sprono le porte di Sfera Fest con la puntata live del podcast di Lifegate “News dal Pianeta Terra” con Giovanni Mori in dialogo con Cesare Pomarici e Alessia Zampini.Il tema della puntata sarà “Agenda verde per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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