Il podcast News dal pianeta Terra sbarca ai Giardini Savelli per Sfera Fest
Giovedì 11 giugno alle 18.30, al chiosco dei Giardini Savelli di Cesena, si svolgerà una puntata live del podcast “News dal pianeta Terra” di Lifegate, all’interno di Sfera Fest. L’episodio vedrà la partecipazione di Giovanni Mori e incontri con Cesare Pomarici e Alessia Zampini. La trasmissione avrà luogo in un contesto pubblico e all’aperto, senza eventi o interventi successivi.
Giovedì 11 giugno, alle ore 18.30, al chiosco dei Giardini Savelli di Cesena si sprono le porte di Sfera Fest con la puntata live del podcast di Lifegate “News dal Pianeta Terra” con Giovanni Mori in dialogo con Cesare Pomarici e Alessia Zampini.Il tema della puntata sarà “Agenda verde per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Artemis II: esseri umani di nuovo verso la Luna. Cosa è cambiato dalle missioni Apollo
Notizie e thread social correlati
La Spezia si accende: il Cocktail Fest sbarca in città dal 29 maggioA partire dal 29 maggio, La Spezia ospiterà il Cocktail Fest, un evento dedicato agli appassionati di miscelazione e bevande.
Leggi anche: Weekend a Città della Scienza, Codici di Vita: dal DNA al pianeta terra