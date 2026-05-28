Il podcast News dal pianeta Terra sbarca ai Giardini Savelli per Sfera Fest

Notizia in breve

Giovedì 11 giugno alle 18.30, al chiosco dei Giardini Savelli di Cesena, si svolgerà una puntata live del podcast “News dal pianeta Terra” di Lifegate, all’interno di Sfera Fest. L’episodio vedrà la partecipazione di Giovanni Mori e incontri con Cesare Pomarici e Alessia Zampini. La trasmissione avrà luogo in un contesto pubblico e all’aperto, senza eventi o interventi successivi.