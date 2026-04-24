Weekend a Città della Scienza Codici di Vita | dal DNA al pianeta terra

Un nuovo weekend a Città della Scienza per dialogare con l'ambiente attraverso esperimenti scientifici, osservazioni naturalistiche e attività partecipative. Sabato 25 e domenica 26 aprile, Città della Scienza, propone un percorso dedicato alla scoperta della vita: dalle sue strutture più microscopiche fino agli ecosistemi complessi che rendono unico il nostro Pianeta. In occasione dell’Earth Day del 22 aprile e del DNA Day del 25 aprile, nel corso del weekend metteremo in dialogo ambiente e genetica, mostrando come ogni organismo racchiuda nel proprio DNA la storia della Terra e come proteggere gli ecosistemi significhi, in fondo, custodire questo patrimonio biologico prezioso e irripetibile.🔗 Leggi su 2anews.it

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Octopuses Are Rewriting Their Own DNA (This Shouldn't Be Possible)

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