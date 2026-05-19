La Spezia si accende | il Cocktail Fest sbarca in città dal 29 maggio

A partire dal 29 maggio, La Spezia ospiterà il Cocktail Fest, un evento dedicato agli appassionati di miscelazione e bevande. Durante la manifestazione, bartender locali prepareranno cocktail inediti ispirandosi alle tradizioni del territorio. Un'area dell'evento sarà dedicata a un assaggio gratuito organizzato da Acqua Pool, dove i partecipanti potranno provare le creazioni dei professionisti. L'evento si svolgerà in diverse location della città, attirando pubblico e appassionati del settore.

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? Domande chiave Quali cocktail inediti creeranno i bartender ispirandosi alle tradizioni locali?. Dove si svolgerà l'assaggio gratuito organizzato da Acqua Pool?. Come verranno trasformati i bicchieri riciclati in donazioni per Legambiente?. Chi saranno gli ospiti internazionali che animeranno le masterclass del sabato?.? In Breve Biglietto per l'itinerario urbano al costo di 20 euro disponibile online o sul posto.. Sabato 30 maggio masterclass di Sonia Elia e guest night con Igor Tuliach.. Donazione di 0,05 euro a Legambiente per ogni bicchierino di carta riciclata depositato.. Partecipazione di locali come Emporium, Nomad, Accanto, Doc Giardini, Vibe e altri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Spezia si accende: il Cocktail Fest sbarca in città dal 29 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Silvi si accende: il Discofest del 1° maggio anima la città? Cosa sapere Il 1 maggio la Piazza dei Pini di Silvi ospita il terzo Prima(vera) Discofest. Fic festival, danza e musica invadono la città: dal 29 aprile al 10 maggioTorna dal 29 aprile al 10 maggio Catania Contemporanea - 7o Fic Festival, organizzato e promosso da Associazione Musicale Etnea, Conservatorio...