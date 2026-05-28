Gli studenti sono stati lodati per aver affrontato le sfide future attraverso l’informazione. Il progetto Cronisti in classe ha mostrato che le nuove generazioni sono sempre più interessate alla transizione ecologica, alla legalità e all’educazione civica. Durante l’iniziativa, gli studenti hanno dimostrato una maggiore consapevolezza su questi temi, contribuendo a diffondere una cultura più attenta alle questioni sociali e ambientali. Nessuna altra informazione sui partecipanti o sui risultati specifici è stata fornita.

"Il progetto Cronisti in classe ha fatto conoscere un aspetto importante: le nuove generazioni sono sempre più attente alla transizione ecologica, alla legalità, all’ educazione civica. Hanno colto al meglio la sfida che il futuro ci presenta". Ad accogliere i ragazzi ieri mattina nella sede del Gruppo Sgr, per la premiazione del campionato di giornalismo, c’era l’assessore ai Servizi civici e alla Legalità, Francesco Bragagni, che ha premiato i primi classificati. I complimenti sono arrivati ieri anche dagli sponsor presenti alla cerimonia di premiazione, Gruppo Sgr, Mec3, Consorzio della Piadina romagnola Igp, Centrale del Latte di Cesena. A sostegno dell’iniziativa anche Banca Malatestiana, Myo e Paolucci Marketing. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il plauso agli studenti : "Siete riusciti a cogliere le sfide per il futuro facendo informazione"

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