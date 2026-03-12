Gic 2026 filiera del calcestruzzo guarda al futuro tra dati postivi e nuove sfide da cogliere

A meno di un mese dall'apertura, la sesta edizione del Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione si terrà a Piacenza Expo dal 16 al 18 aprile 2026. L'evento si conferma come punto di riferimento per operatori e professionisti del settore, che si preparano a confrontarsi su dati positivi e nuove sfide legate alla filiera del calcestruzzo.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - A meno di un mese dall'apertura, la sesta edizione del Gic – Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione (Piacenza Expo, 16-18 aprile 2026) consolida il proprio ruolo di riferimento per operatori e professionisti del settore. La più grande mostra-convegno europea dedicata alla filiera del calcestruzzo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions di Fabio Potestà, conferma la crescente domanda di eventi specializzati capaci di offrire opportunità di business e networking qualificato: sono già 228 gli espositori confermati, oltre 60 gli esteri, con una significativa espansione degli spazi espositivi.