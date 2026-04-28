Lollobrigida premia il futuro | diploma UNESCO agli studenti di Pulsano

Il ministro dell'Agricoltura ha consegnato il diploma UNESCO agli studenti dell'IPSSSEOA Mediterraneo di Pulsano durante un evento a Rimini. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, con il riconoscimento dedicato ai giovani che si sono distinti in progetti legati alla sostenibilità e alla tutela del patrimonio culturale. L'iniziativa si inserisce nelle attività promosse dall'UNESCO per valorizzare l'impegno giovanile nel settore educativo.

? Cosa sapere Lollobrigida consegna il diploma UNESCO agli studenti dell'IPSSSEOA Mediterraneo di Pulsano a Rimini.. L'iniziativa al MacFrut integra la formazione tecnica con la filiera del Consorzio Clementine IGP.. A Rimini, il ministro Lollobrigida ha consegnato il Diploma della Cucina italiana Patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO agli studenti del terzo anno dell’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo di Pulsano, durante il salone internazionale MacFrut. La delegazione del comprensorio di Pulsano, guidata dalla docente Mariacinzia Loparco, ha partecipato alla fiera settoriale portando la voce della formazione tecnica verso i grandi centri del commercio ortofrutticolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lollobrigida premia il futuro: diploma UNESCO agli studenti di Pulsano Notizie correlate Orientamento: oltre 400 studenti scelgono il proprio futuro dopo il diplomaSi è conclusa con successo la settima edizione della Giornata dell’orientamento post diploma al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano,... 475 euro a chi consegue la licenza media, 625 euro per il diploma e 775 euro per la laurea. Arriva il reddito di studio, la legge regionale sarda di supporto agli studentiIn Consiglio regionale viene approvata una legge che istituisce il Rest (Reddito di Studio), approvata all’unanimità su proposta del gruppo Sinistra...