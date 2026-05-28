Il governo ha annunciato l’intenzione di aprire sei nuovi Centri di permanenza per i rimpatri in Italia. La conferma è arrivata ieri dal ministro dell’Interno durante un question time alla Camera. Le nuove strutture sono parte di un piano per aumentare i punti di detenzione temporanea per i migranti. Nessuna data precisa è stata comunicata, né dettagli sulle localizzazioni dei centri.

Migranti L'annuncio di Piantedosi in aula. Le nuove strutture sorgeranno in Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia e Trentino Alto-Adige Migranti L'annuncio di Piantedosi in aula. Le nuove strutture sorgeranno in Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia e Trentino Alto-Adige Il governo si sta preparando a riempire l’Italia di nuovi Cpr. Lo ha confermato ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, parlando alla Camera durante il question time. «Stiamo lavorando all’attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, in Sardegna e in Lazio. Abbiamo avviato, inoltre, le procedure per realizzare nuove strutture: una in Campania, due in Trentino Alto Adige, una in Calabria, una in Toscana e una in Emilia Romagna», ha detto il ministro rispondendo a un’interrogazione della Lega. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il piano del governo: «Ora sei nuovi Cpr in tutta Italia»

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