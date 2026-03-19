Iran il piano a sei per lo Stretto di Hormuz | c' è anche l' Italia M5S | Il Governo chiarisca subito

Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone hanno condannato gli attacchi dell’Iran alle navi nel Golfo Persico e hanno dichiarato la disponibilità a collaborare per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Il governo italiano ha richiesto chiarimenti ufficiali, mentre il Movimento 5 Stelle ha sollecitato una risposta immediata. La questione riguarda anche un piano a sei paesi per la gestione della sicurezza nella zona.

Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone hanno condannato gli attacchi dell’Iran alle navi nel Golfo Persico e annunciato la disponibilità a contribuire a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz. «Esprimiamo la nostra disponibilità a contribuire agli sforzi appropriati per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto. Accogliamo con favore l’impegno delle nazioni che stanno procedendo alla pianificazione preparatoria», si legge in una nota congiunta firmata dai sei paesi. Nessun dettaglio ancora ma con il comunicato congiunto diramato oggi, Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone si mobilitano per affrontare le conseguenze della guerra in Iran sul Golfo e sullo stretto di Hormuz in particolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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