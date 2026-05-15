Moda piano Miroglio | 160 nuovi posti di lavoro in tutta Italia

Un'azienda del settore moda ha annunciato un piano di assunzioni che porterà alla creazione di 160 nuovi posti di lavoro distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le posizioni disponibili riguardano sia ruoli tecnici che creativi, oltre a figure dedicate alle vendite. Le opportunità di impiego sono concentrate in diverse regioni italiane, con una particolare attenzione alle aree urbane dove si concentrano i principali punti vendita e i centri di produzione. La società ha pubblicato annunci per diverse figure professionali, senza specificare i nomi delle località coinvolte.

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? Domande chiave Quali ruoli tecnici e creativi cerca l'azienda oltre ai venditori?. Dove sono concentrate le nuove opportunità lavorative in tutta Italia?. Come influenzerà questo piano la gestione digitale e logistica del gruppo?. Chi potrà candidarsi per le posizioni strategiche nei centri ufficiali?.? In Breve Assunzioni coinvolgono brand Motivi, Oltre, Elena Mirò, Fiorella Rubino, Luisa Viola e K-ippun Haru.. Ruoli tecnici includono sviluppatori WMS, analisti digitali e modelli per prove collezioni.. Ricerca copre tutta Italia, dai centri urbani alle province di Cuneo e Milano.. Piano mira a potenziare logistica e digitale per competere nei 41 paesi operativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moda, piano Miroglio: 160 nuovi posti di lavoro in tutta Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ristorazione: piano massiccio per 350 nuovi posti di lavoro in Italia? Cosa sapere Humangest avvia il programma Career Time il 28 aprile con 27 filiali italiane. Acquaworld: piano per l’estate 2026, oltre 100 nuovi posti di lavoro? Domande chiave Quali profili sono ricercati per i nuovi posti di lavoro? Chi può candidarsi senza alcuna esperienza pregressa? Come verranno... Gruppo Miroglio annuncia grande piano di rinnovamentoIl Gruppo Miroglio ha annunciato un grande piano di rinnovamento: 300 punti vendita su tutto il territorio nazionale, nel corso del 2017, in 300 giorni. Il progetto, che tra restyling e nuove aperture ... radiowebitalia.it Miroglio punta sul fashion e ingaggia HooksAlba (Cuneo) non è solo la città della Nutella e della Ferrero ma anche del fashion. Firmato Miroglio. Il big del tessile-abbigliamento fondato ad Alba nel 1947, un’ ammiraglia che dopo aver superato ... iodonna.it