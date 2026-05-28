Con l’arrivo della stagione estiva, il consumo di pesce aumenta grazie alle vacanze e alle migrazioni verso il mare. Tuttavia, alcune persone preferiscono le noci, considerandole una valida alternativa. Nonostante il consumo di pesce sia spesso associato a benefici per la salute, ci sono chi sceglie di includere le noci nella propria dieta. La scelta tra pesce e noci dipende dalle preferenze personali, senza che siano evidenziate differenze specifiche in termini di benefici o rischi.

Siamo alle soglie della stagione estiva e il consumo di pesce tende ad aumentare. Le vacanze e le migrazioni verso il mare consentono a molti di trovare con facilità pesce fresco e, soprattutto, già pronto da mangiare. Un aspetto importante per chi è in ferie o semplicemente non si destreggia, almeno dignitosamente, tra pentole e fornelli. Il pesce ha fama di alimento salubre e vantaggioso per la salute. È sempre così? In effetti, 1-2 porzioni di pesce alla settimana apportano grassi polinsaturi (omega 3) che riducono il rischio cardiovascolare negli adulti e favoriscono lo sviluppo delle funzioni cognitive e immunitarie nell’infanzia. Ci sono tuttavia alcuni aspetti problematici che richiedono qualche riflessione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il pesce (buono) fa bene, ma preferisco le noci

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