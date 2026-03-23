Serena Grandi | Il sesso non mi fa schifo ma preferisco scrivere La storia con Morandi niente di che
Serena Grandi confessa di non provare più lo stesso trasporto del passato nei confronti della sfera sessuale e fa chiarezza su alcuni legami del passato che spesso sono stati ingigantiti dalle cronache, in particolare quello con Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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